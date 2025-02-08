بعد اعترافه الشهير في مذكراته، هل يطرد ترامب الأمير هاري من أميركا؟

ربما يشتعل الجدل حول وضع تأشيرة الأمير هاري الأميركيّة في ظل الإدارة الجديدة للرّئيس دونالد ترامب، إذ جدد مركز أبحاث محافظ يسمى Heritage Foundation دعواته إلى الشّفافيّة الكاملة في ما يتعلّق بسجلّات الهجرة الخاصّة بدوق ساسكس.

ويعود النّزاع إلى مذكّرات هاري التي صدرت عام ٢٠٢٣، والتي اعترف فيها صراحة بتعاطي الممنوعات في الماضي. وبموجب قانون الهجرة الأميركيّ، فإن تعاطي المخدّرات في وقت سابق لا يمنع دخول الشّخص تلقائيًّا، ولكن يمكن أن يشكّل سببًا لرفض التّأشيرة إذا لم يتِمّ الكشف عنه.

في سبتمبر/أيلول ٢٠٢٣، أصدر قاضي المحكمة الجزائيّة الأميركيّة كارل نيكولز حكمًا ضدّ نشر طلب التّأشيرة الذي تقدّم به هاري.

ومع ذلك، في جلسة استماع إلى حديثه، اعترف القاضي نيكولز بأنّه يريد “أقصى قدر من الإفصاح” عن القضيّة، طالما أنّه لا ينتهك قوانين الخصوصيّة.

مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض، ترى مؤسسة التّراث فرصة للدّفع نحو مزيد من الشّفافيّة في ما يتعلّق بطلب الحصول على تأشيرة هاري.

وقال نيل غاردينر لصحيفة “تلغراف”: “لدينا إدارة أميركيّة جديدة تركّز على تنفيذ قانون الهجرة، لذا فإنّنا نحثّ على الشّفافيّة الكاملة”.

“على أيّ شخص يتقدّم بطلب إلى الولايات المتّحدة أن يكون صادقًا في طلبه، وليس واضحًا ما إذا كان هذا هو الحال مع الأمير هاري. لقد اعترف علنًا بتعاطيه الممنوعات على نطاق واسع. يجب أن يتطابق ما يضعه في طلبه تمامًا مع ما يضعه في السّجلّ [إحتياطيّ]. لا ينبغي أن يتلقى أحدٌ معاملة تفضيليّة. لا أحد فوق القانون”.

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تظلّ المسألة الرّئيسيّة هي ما إذا كان الأمير هاري قد أبلغ بشكل دقيق عن تعاطيه المخدّرات في طلب الحصول على التّأشيرة.

في العام الماضي، زعم جون باردو، وهو محامٍ بوزارة الأمن الدّاخليّ، أنّ مذكّرات هاري وحدها لا تشكّل دليلًا على احتيال التّأشيرة: وأضاف باردو قائلاً: “الكتاب ليس شهادة أو دليلًا”.