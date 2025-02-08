شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد الخالق يشارك في "وتقابل حبيب" لـ ياسمين عبد العزيز في رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الشاب كريم عبد الخالق فى مسلسل وتقابل حبيب الذى تقوم ببطولته النجمة ياسمين عبد العزيز فى دراما رمضان 2025، ويقدم عبد الخالق شخصية رزق عبد الله السيد، كهربائى.

مسلسل وتقابل حبيب بطولة ياسمين عبد العزيز كريم فهمى، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقى، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، انجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى وإنتاج شركة سينرجى.



كريم عبد الخالق

ياسمين عبد العزيز تعود في "وتقابل حبيب" للتعاون مع السيناريست عمرو محمود ياسين بعدما حققاً نجاحاً سوياً خلال مسلسلى "ونحب تانى ليه" في رمضان 2020 بمشاركة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر، و"اللى ملوش كبير" في رمضان 2021 بمشاركة أحمد العوضى وخالد الصاوى ودينا فؤاد وخالد سرحان في رمضان 2022، والعملين من أخرجهما مصطفى فكرى.

وتعود ياسمين عبد العزيز إلى دراما رمضان بعد غيابها العام الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل ضرب نار الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى 2023، والعمل من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، هدى الإتربى، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، زينة منصور، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.