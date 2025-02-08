شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 69 عامًا.. غادة عبد الرازق تقدم شباب امرأة فى دراما رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجه النجمة غادة عبد الرازق تحديًا جديدًا من خلال تقديمها مسلسل شباب امرأة، الذي قامت ببطولته الفنانة تحية كاريوكا مع النجم الكبير شكري سرحان والنجمة الراحلة شادية والذى طرح عام 1956، والذى يُعَد واحدًا من كلاسيكيات السينما المصرية، وذلك خلال مسلسل جديد من 15 حلقة يحمل نفس الاسم للعرض فى شهر رمضان المقبل 2025.

ويأتى طرح المسلسل الجديد شباب امراة، بعد 69 عامًا من تقديم الفيلم الأصلى، كما شارك العمل في المسابقة الرسمية في مهرجان كان السينمائى الدولى عام 1956 وتم تصنيفه في المركز السادس ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية في استفتاء النقاد.

مسلسل شباب امرأة كتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه أحمد حسن وتنتجه شركة فينومينا ويشارك في بطولته محمود حافظ، عمرو وهبة، يوسف عمر، داليا شوقى، جوري بكر، محمد محمود، رانيا منصور، طارق النهرى، شايما الشريف، وعدد آخر من الفنانين.

وتلعب غادة عبد الرازق فى مسلسل شباب امراة دور شفاعات التي جسدتها تحيه كاريوكا في الفيلم، فيما يجسد يوسف عمر شخصية إمام التي لعبها شكري سرحان في الفيلم، بينما تظهر داليا شوقي في شخصية سلوي التي قدمتها الفنانة شادية في الفيلم، أما الفنان محمد محمود فيلعب دور عم حسبو الذي جسده الفنان عبد الوارث عسر في الفيلم.

أحداث فيلم شباب امرأة تدور حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل إلحاق ابنها إمام "شكري سرحان" بكلية دار العلوم، وعندما يصل إمام إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلّطة تُدعى شفاعات "تحية كاريوكا" تُفتن بشبابه وحيويته وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها، ونتيجة لهذا يتعثر في دراسته وتتدهور صحته.

وتتوالى أحداث الفيلم، وفي هذا الوقت تساعده فتاة تُدعى سلوى "شادية" يعرفها هي ووالدها منذ الصغر، في التخلُّص من جميع مظاهر الفساد التي يعيش فيها، كما يقدّم له والدها النصيحة بالابتعاد عن شفاعات. إلا أن شفاعات تكيد له المكائد في محاولة منها ليظل معها.