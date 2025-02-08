شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مكى من الكوميدي لـ الشعبي في دراما رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم أحمد مكى فى دراما رمضان 2025، بمسلسل الغاوى الذى يدور فى إطار شعبى، وبالتالى ينتظر محبو مكى العمل خاصة أنه التحدى الأول لمكى فى الدراما الشعبية.

تدور الأحداث فى إطار شعبي حول شمس العدوى الذى يعيش فى أحد أحياء القاهرة القديمة يقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الإجرامية التى كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه، ولكن فجاة تنقلب حياته بعد تعرض صديقه للظلم.

مسلسل الغاوى من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، ويقدم مكى خلال أحداثه الدراما الشعبية لأول مرة.

جدير بالذكر أن مكى شارك العام الماضى بآخر جزء من مسلسل الكبير أوى وتحديداً الجزء الثامن، فى عمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.