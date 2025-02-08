شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة خليل أم لطفلين أحدهما ابن زوجها فى مسلسل لام شمسية رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة أمينة خليل، تصوير مسلسل لام شمسية، المقرر عرضه على شاشات المتحدة في رمضان 2025، وتجسد أمينة خليل شخصية "نيللي" مُدرسة أطفال بإحدى المدارس الدولية، متزوجة من "طارق" محمد شاهين ولديها ابن "ياسين" عمره 5 سنوات، و"يوسف" 9 سنوات، ابن طارق التي ترعى تربيته أيضًا.

مسلسل لام شمسية تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، أسيل عمران، صفاء الطوخي، ياسمينا العبد، على البيلي وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل لام شمسية يناقش قضية مهمة شغلت الرأي العام في السنوات الماضية، ألا وهي التعدي على الأطفال، حيث يتم طرح القضية في إطار اجتماعي توعوى.

وتنافس أمينة خليل بمسلسل لام شمسية في رمضان 2025 بعد غيابها عن 2024، حيث سجلت غيابها للمرة الأولى منذ 13 سنة، وتحديداً منذ مشاركتها في "طرف ثالث" الذي تم عرضه عام 2012، وتحرص أمينة بالتواجد في موسم رمضان من كل عام سواء بالمشاركة في بطولة عمل درامي، أو تتصدر بطولة مسلسل، آخرها "الهرشة السابعة" الذي تم عرضه في 2023.