شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجي تجري البروفة الأخيرة لإحياء الذكرى الـ 50 لأم كلثوم في لبنان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت الفنانة مروة ناجى مساء أمس الجمعة البروفة الأخيرة لها مع الفرقة الموسيقية قبل إحياء حفلها الغنائي الخاص بإحياء الذكرى الـ 50 على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم والمقرر أن يقام مساء اليوم السبت الموافق 8 فبراير فى beirut hall بمدينة بيروت بـ لبنان.



بروفة حفل المطربة مروة ناجى



بروفة حفل مروة ناجى



بروفة مروة ناجى

وأجرت مروة ناجى البروفة النهائية على مجموعة من أغاني السيدة أم كلثوم والمقرر أن تقدمها خلال حفلها الغنائي والتى سيكون من بينها أغدا ألقاك، غنيلي شوي، لسه فاكر، سيرة الحب، أنت عمري، ألف ليلة وليلة، حيرت قلبي، أمل حياتي، دارت الأيام والأطلال.

يذكر أن الفنانة مروة ناجى كانت قد قدمت مؤخرا حلقتين ضمن حلقات برنامج واحد من الناس الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي وذلك لإحياء الذكرى الـ 50 لأم كلثوم وقدمت خلال الحلقتين عدد من أغانيها المميزة التى كان من بينها لسه فاكر وسيرة الحب وهذه ليلتى ووصفولى الصبر وعدد أخر من الأغاني .

وكانت قد طرحت ناجى مؤخرا أولى أغاني ألبومها الغنائي الجديد التى حملت اسم « مش قد غيابك » والتى تعاونت فيها مع الشاعر خالد تاج الدين وألحان مدين وتوزيع خالد نبيل وميكس وماستر هانى محروس واخراج أحمد أسامة.