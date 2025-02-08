شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج تكشف خبايا الدارك ويب بمسلسل أثينا فى دراما رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلط النجمة ريهام حجاج الضوء على عالم الدارك ويب والجرائم التي يتسبب فيها من خلال مسلسل أثينا الذى يعرض ضمن دراما رمضان 2025، العمل الذى من المتوقع له أن يجذب عددًا كبيرًا من المهتمين بـ عالم الجريمة والغموض.

مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، جنا الأشقر، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

مسلسل أثينا يسلط الضوء على عالم الدارك ويب والجرائم التي يتسبب فيها، من خلال ريهام صبري التي تترك عملها كمراسلة صحفية وتعمل في التحقيقات وتكتشف محاولة شقيقتها الانتحار عبر الدارك ويب.

وكانت ريهام حجاج، شاركت في دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل صدفة، الذي كانت تدور أحداثه حول المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

وشاركها بطولته كل من: خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.