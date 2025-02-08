شكرا لقرائتكم خبر عن إكرام الميت دفنه.. عنوان الحلقة السادسة من مسلسل ساعته وتاريخه 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الحلقة السادسة من الموسم الثاني لمسلسل ساعته وتاريخه، اليوم، في تمام الثامنة والنصف مساءً عبر فضائية DMC بعنوان "إكرام الميت دفنه" والتي تناقش قضية قتل بسبب تجارة المخدرات، لتسلط الحلقة الضوء على الكثير من الجوانب المختلفة والتي منها ضرورة الاهتمام بالضغوط النفسية والاكتئاب والانتحار.

الحلقة السادسة التي ستعرض اليوم بعنوان "إكرام الميت دفنه"، شارك في بطولتها النجم خالد أنور والفنان القدير أحمد صيام، وبمشاركة نجوم تجربة كاستنج كل من سيف محسن وميشيل مساك وعمر حسين، والحلقة من تأليف دينا ماهر واخراج أحمد عادل سلامة.

ويُقدم الموسم الثاني من مسلسل "ساعته وتاريخه" العديد من القصص الجديدة المستوحاة من أهم القضايا الجدلية من داخل المحاكم المصرية مع أهم نجوم الفن، حيث يتألق لأول مرة أهم النجوم مع مواهب برنامج "كاستنج" في أقوى إنتاجات 2025.

النجوم المشاركون مع مواهب كاستنج، هم محمد دياب وصبري فواز ومحمد الشرنوبي وأروى جودة ونسرين أمين وعلي صبحي وفرح يوسف ومحمود الليثي وحسن مالك وكذلك مريم الجندي وخالد أنور وملك أحمد زاهر ونورين أبو سعدة والمسلسل من إنتاج يونايتد ستديوز ويشارك في إخراجه أحمد عادل وعمرو موسى وأميرة دياب وعادل يحيى وأحمد صبحي.

ويناقش المسلسل الذي يستمر لمدة 20 حلقة، أقوى وأهم القضايا والملفات التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة وهي قصص حقيقية مأخوذة من ملفات المحاكم المصرية" فيما يشهد المسلسل من خلال حلقاته جرائم جديدة في حلقات منفصلة وفي كل قضية يتعرف المشاهد على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

مسلسل ساعته وتاريخه، كتب المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.