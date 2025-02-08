شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز ملتقى الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت فعاليات ملتقى الإسماعيلية الدولي للأفلام القصيرة ضمن الدورة السادسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الذي يستمر حتى الحادي عشر من فبراير الجاري برئاسة المخرجة هالة جلال وشهد الحفل الختامي حضور شخصيات بارزة في صناعة السينما من بينهم الدكتور خالد عبد الجليل ومحمد حفظي وأحمد عامر ومعتز عبد الوهاب حيث تم توزيع الجوائز على الفائزين.

تولى إدارة الملتقى هذا العام نخبة من المتخصصين في السينما بقيادة مصطفى يوسف وماجي مرجان بينما قامت يارا محمود بتنسيق اللقاءات بين المشاركين والخبراء لضمان تواصل مثمر كما ضم الملتقى لجنة تحكيم مرموقة مكونة من هادي زكاك ومنى أسعد وإيمانويل دوموريس إلى جانب مستشاري المشاريع السينمائية محمود عزت وتغريد العصفوري وماريون شميت وعبد الفتاح كمال.

استعرضت اللجنة خمسة عشر مشروعًا سينمائيًا تتسم بأفكار مبتكرة لكنها تحتاج إلى دعم لتحقيقها وقد منحت الجوائز على النحو التالي: جائزة Plateau 84 للمونتاج فاز بها فيلم" بنات الجزيرة الخضراء " للمخرجة روجينا طارق وفيلم "بيت في مكان ما " للمخرجة رانيا زاهر، وجائزة سرد للاستشارة في الكتابة فاز بها فيلم" آخر أيام الربيع" للمخرج محمد ربيع حسن وفيلم "هاجي" للمخرج خالد فارس، وجائزة شركة نظرة بقيمة خمسين ألف جنيه فاز بها فيلم "حكاية الكهف" للمخرجة ناهد نصر، وجائزة شركة سرد للمؤلفة مريم نعوم بقيمة خمسين ألف جنيه فاز بها فيلم" حكاية الكهف" للمخرجة ناهد نصر أيضا، وجائزة شركة فيلم كلينك فاز بها فيلم "حكايات الحب الأربعة" للمخرج ماجد عطا، وجائزة شركة AA فاز بها الفيلم الروائي القصير "كفر الدوار" للمخرج محمود إبراهيم.

يعد ملتقى الإسماعيلية السينمائي منصة حيوية لدعم المواهب السينمائية الناشئة حيث يوفر للمشاركين فرصة للحصول على التمويل والاستشارات من خبراء الصناعة ويساهم في تعزيز السينما المستقلة ودعم صناع الأفلام في تحقيق مشاريعهم الفنية.



توزيع جوائز ملتقى الإسماعيلية



جوائز ملتقى الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة