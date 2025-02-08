شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل تنعى والدة مصطفى حلمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل ببالغ الحزن والأسى والدة المايسترو مصطفى حلمي وزوجة الموسيقار الراحل حلمي أمين وحماة الفنانة سومة، والتى رحلت عن عالمنا صباح اليوم، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحلة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وكتب الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على صفحة "فيس بوك" وعلق قائلاً: إنا لله وإنا إليه راجعون أتقدم بخالص التعازي إلي أخي وصديقي المايسترو مصطفي حلمي أمين والأخوات موني وهبة حلمي أمين لوفاة والدتهم الغالية زوجة الأستاذ الموسيقار حلمي أمين اللهم أرحمها وأغفرلها وأسكنها فسيح جناتك.

وقدم الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة التعازى في وفاة والدة مصطفى حلمي، وعلق قائلاً: خالص العزاء لأخي المايسترو مصطفي حلمى أمين ومحمد وأخواتي مونا وهبة في وفاه الوالدة ربنا يتغمدها بواسع الرحمة والمغفرة ويجعل مثواها الجنة، فضلاً وليس أمرًا الدعاء للمرحومة الغالية بالرحمة والمغفرة، وربنا يصبر أولادها وكل ذويها، كما قدم الدكتور محمد عبد الله وكيل ثانى نقابة المهن الموسيقية التعازى في وفاة والدة المايسترو مصطفى حلمى.

ولقد توفيت والدة المايسترو مصطفى حلمى بعد صراع مع المرض وكشف الدكتور عاطف إمام عن وفاتها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب: توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة زوجة المرحوم الموسيقار حلمي أمين نقيب المهن الموسيقية الأسبق ووالدة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي أمين ومحمد ومونا وهبة وصلاة الجنازة اليوم بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد الرحمن الرحيم بالعباسية وندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته ولكل محبيها خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان.