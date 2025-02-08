شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة الآثار تخطف مصطفى شعبان من العمل مع والده المزارع الصوفي في حكيم باشا والان مع تفاصيل الخبر

تخطف تجارة الآثار مصطفى شعبان، من والده المزارع الصوفي البسيط، في مسلسل حكيم باشا، حيث يفضل مصطفى العمل في تجارة الآثار والعيش في رخاء، عن العمل مع والده المزارع البسيط الصوفي.

تتلقف تجارة الآثار حكيم باشا ويدخل في العديد من الصراعات، والتحديات حول تلك التجارة وميراثها الملعون الذي لا يترك أحدًا إلا وتصيبه لعنة هذه الأموال الملعونة.

يجسد النجم مصطفى شعبان في مسلسل حكيم باشا شخصية "حكيم" تاجر آثار وهو متزوج من امرأتين هما "صفا" حب عمره منذ الطفولة ابنة كبير المطاريد و"ليزا" الإسبانية.

ويشهد معبد دندرة على قصة حب حكيم وليزا، حيث يلتقيا معا في دندرة ويعجبا ببعض ومن حبها الشديد له تتطبع بطباع الصعيد وتقبل بالعيش معه طبقا لعاداته وتقاليده الخاصة بأهل الصعيد.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

ويتعاون مصطفى شعبان مع المؤلف محمد الشواف للعام الثالث على التوالى في "حكيم باشا" بعدما قدما سوياً مسلسلي "المعلم" بمشاركة سهر الصايغ في شهر رمضان الماضي، وسبق أن تعاونا للمرة الأولى في مسلسل "بابا المجال" بمشاركة: سهر الصايغ ونسرين أمين ورياض الخولي وسوسن بدر في رمضان 2023، في حين يعمل مصطفى شعبان مع المخرج أحمد خالد أمين للمرة الأولى.

قدم مصطفى شعبان في رمضان الماضى مسلسل "المعلم"، وشارك في بطولته: سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادي، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، والطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل.



