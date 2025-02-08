شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تملك محل هدايا في مسلسل عايشة الدور رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل النجمة دنيا سمير غانم تصوير مسلسل عايشة الدور، المقرر عرضه على شاشات المتحدة في رمضان المقبل، وتجسد خلاله دور "عايشة" تملك محل هدايا وتعيش من دخله، وهى مطلقة وأم لطفلان.

مسلسل عايشة الدور مكون من 15 حلقة، بطولة دنيا سمير غانم، صدقي صخر، أميرة الديب ، فدوى عابد ، ماجد القلعي، محمد ثروت، سما إبراهيم، رحاب الجمل، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف أحمد الجندي، وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج السبكي.

وتعود دنيا سمير غانم إلى دراما رمضان 2025، بعد غيابها عن رمضان الماضى، حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "جت سليمة" من 15 حلقة، وشارك في بطولته محمد سلام، خالد الصاوى، سلوى خطاب، هالة فاخر، مايان السيد، رحاب الجمل، إيمان السيد، سامى مغاورى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت، سلوى عثمان وتأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكى.

وفى سياق آخر انتهت دنيا سمير غانم من تصوير فيلمها الجديد "روكى الغلابة" المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر السينمائي 2025، ويشارك في بطولة الفيلم محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، محمد رضوان، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي، وتجسد دنيا خلال الأحداث شخصية بودي جارد خاص للفنان محمد ممدوح.