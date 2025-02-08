شكرا لقرائتكم خبر عن "فهد" طفل نضج قبل أوانه في مسلسل أحمد العوضي رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

تشهد أحداث مسلسل فهد البطل في دراما رمضان 2025، العديد من التحديات التي يعيشها الطفل فهد والذي ينضج قبل أوانه، حيث تشهد أحداث المسلسل الكثير من المشكلات والتحديات التي تقف في وجه فهد لكنه يحاول بصعوبة التغلب عليها والوصول لبر الأمان خاصة أنه يجد نفسه مسئولاً عن أقرب الناس إليه في تحدٍ كبير يدفعه لخوض تجارب صعبة.

ويضم مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي باقة من أكبر وأهم الممثلين في دراما رمضان خاصة وأن العمل ينتمي لنوعية الدراما الشعبية وتمر الأحداث بالكثير من التحديات والتحولات والمراحل العمرية في عمر بطل المسلسل فهد.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

دارت أحداث مسلسل "حق عرب" فى إطار شعبى تشويقى حول عرب السويركى "أحمد العوضى"، الذى يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذى يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولى" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.