شكرا لقرائتكم خبر عن كوميدية مختلفة.. Watch it تروج لمسلسل شهادة معاملة أطفال ببوستر لـ ألحان المهدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت منصة Watch it الرقمية، لـ مسلسل شهادة معاملة أطفال، بطرح بوستر للفنانة الشابة ألحان المهدى، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة في رمضان 2025، وكتبت المنصة عبر صفحتها على "فيس بوك": "تجربة كوميدية مختلفة مع ألحان المهدي في مسلسل شهادة معاملة أطفال".

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، صبرى فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدى، تامر فرج، ألحان المهدى، هناء الشوربجى وعدد آخر من الفنانين.

ويعود محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات وتحديدًا منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم وقام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبد الرحيم الزرقاني وإخراج فطين عبد الوهاب.



ألحان المهدى من مسلسل شهادة معاملة أطفال



