شكرا لقرائتكم خبر عن طفولة قاسية تقلب حياة أحمد العوضي في فهد البطل والان مع تفاصيل الخبر

يعيش أحمد العوضي "فهد" طفولة قاسية يتحكم فيها كبار عائلته، تلك الطفولة القاسية تدفع بفهد البطل وشقيقته لحياة صعبة لا يتغلب عليها سوى بنضج سابق لأوانه، حيث يجد نفسه أمام تحديات ضخمة وكبيرة لكنه ينتصر في الوصول لبر الأمان لتبدأ أحداث المسلسل في الدخول لدراما مشوقة ومتشعبة.

ويعتبر مسلسل فهد البطل بطولة أحمد العوضي، أحد الأعمال المنتظرة لما لبطل العمل من شعبية كبيرة وفي نفس الوقت قصة مشوقة.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.

يذكر أن أحمد العوضى قدم فى رمضان الماضى مسلسل "حق عرب" وشارك فى بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

دارت أحداث مسلسل "حق عرب" فى إطار شعبى تشويقى حول عرب السويركى "أحمد العوضى"، الذى يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذى يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولى" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.