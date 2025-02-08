شكرا لقرائتكم خبر عن "إحنا ماينفعش نسيب أخواتنا مع الراجل ده".. قصة أحمد مالك فى ولاد الشمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد الفنان أحمد مالك شخصية "ولعة" فى مسلسل ولاد الشمس المقرر عرضه على شاشات المتحدة ومنصة Watch it في رمضان 2025، ويعيش فى دار أيتام ويصارع مدير الدار الفاسد، ويجسد الشخصية النجم محمود حميدة، وفى البرومو ظهر أحمد مالك وهو يقول: "إحنا ماينفعش نسيب أخواتنا مع الراجل ده" وهذه الجملة تحمل فى طياتها الكثير من الألغاز المشوقة التى سوف يعيشها المشاهد وقت عرض المسلسل فى رمضان.

‎مسلسل ولاد الشمس من تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، والعمل بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار درامى اجتماعى، حول قصة صديقين نشآ معا منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.

‎أحمد مالك يعرض له حاليًا فى السينمات فيلم 6 أيام الذى يجمعه بالفنانة آية سماحة وتدور أحداثه حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كل منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويًا أم لا؟ دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين.