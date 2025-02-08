برفقة يسرا اللوزي.. شاهدوا أحدث كواليس مسلسل المداح

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 02:50 مساءً - شاركت الفنانة يسرا اللوزي متابعيها بمجموعة صور جديدة من كواليس تصوير مسلسل "المداح: أسطورة العهد"، وهو الجزء الخامس من السلسلة الدرامية الشهيرة التي حققت نجاحاً جماهيرياً كبيراً في المواسم الرمضانية السابقة.

كواليس يسرا اللوزي في المداح

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ظهرتفي الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام برفقة الفنان حمادة هلال، وكانت ترتدي ملابس بيضاء وتاجاً فضياً يُناسب تفاصيل الشخصية التي ستقدمها خلال أحداث العمل.

تفاعل محبو هذا العمل مع الصور المتداولة لأبطال العمل، وأكدوا سعادتهم لمتابعة هذا العمل، خاصةً أنه سيكون الموسم الأخير من سلسلة مسلسل المداح الشهيرة.

يُشارك في الجزء الخامس من مسلسل المداح، عدد من النجوم منهم: غادة عادل، هبة مجدي، دنيا عبدالعزيز، خالد صالح، يسرا اللوزي، وتامر شلتوت، والعمل من تأليف أمين جمال ووليد أبوالمجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

سلسلة مسلسل المداح

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هو أشهر الأعمال الدرامية التي قدمهاخلال السنوات الماضية، حيث حقق من خلال الأجزاء الأربعة التي عُرضت لهذا العمل نجاحاً جماهيرياً كبيراً خاصةً بعد أن أصبح هذا العمل هو الوجبة الدرامية المفضلة لدى الجمهور في شهر رمضان، ويرجع ذلك بسبب قصته وأحداثه القائمة بصورة رئيسية على عالم "الجن" والأرواح التي تتخللها العديد من المغامرات والأحداث الغامضة، وهذه أشياء تحبها شريحة عريضة من جمهور الدراما.يمكنكم قراءة.. سر غياب مي كساب عن بوسترات المداح 5 وهذه طبيعة دورها

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