خاص وبالفيديو - دانييلا رحمة : أريد هذه الهدية من ناصيف في عيد الحب .. وهذا ما اكتشفته حين تعرفت على عابد فهد

ميرنا وليد - بيروت - دانييلا رحمة إسم غني عن التعريف جمع بين الموهبة في عالم التمثيل والجمال الرائع والعفوية والأخلاق فأصبحت نجمة متكاملة المعايير ودخلت قلوب الناس خاصةً بضحكتها التي لا تخفى عن وجهها.



أحدث أعمال رحمة مسلسلها القادم "فرانكلين" وهي بطلته مع الممثل محمد الأحمد، وفي لقاء خاص مع سفيرة الإعلام الهادف الإعلامية هلا المر تحدثت عن العمل.

كما تحدثت رحمة عن الهدية التي تريدها من زوجها الفنان ناصيف زيتون في عيد الحب، وتخلل الحدث عن ناصيف زيتون الكثير من كلمات الحب والرومانسية، وتطرقت رحمة إلى أغنيات زيتون الحديثة.

وردت رحمة على الشهادة التي أعطاها الممثل عابد فهد فيها، ووجهت رسالة لشركة إيغل فيلمز، كما تحدثت عن التعامل مع شركة الصبّاح.

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