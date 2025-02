قائمة الفائزين بجوائز اختيار النّقّاد ٢٠٢٥: من إكتسب قوّة إلى الأوسكار؟

بحضور حشد من المشاهير، أقيم حفل توزيع جوائز اختيار النّقّاد بذكراه الثّلاثين في عام ٢٠٢٥، وذلك بعدما كان من المقرّر أن يتِمّ تقديم الجوائز كالعادة في كانون الثاني/يناير، إلّا أنّه تمّ تغيير موعدها بسبب حرائق الغابات المدمّرة التي أثّرت في مقاطعة لوس أنجلوس الشّهر الماضي.

يجمع هذا الحدث أفضل ما في السّينما والتّلفزيون للاعتراف بالأفضل لعام ٢٠٢٤، وستكشف أصوات النّقّاد المتخصّصين عن الأفضل لهذا العام، فيما قد يكون مؤشّرًا جيّدًا لما سيحدث في حفل توزيع جوائز الأوسكار المقبل، المقرر عقده يوم الأحد في الثّاني من آذار/مارس.

إليكم قائمة بالفائزين بجوائز اختيار النقاد 2025:

*جائزة أفضل طاقم عمل في فيلم CONCLAVE.

*جائزة أفضل ممثّلة مساعدة في مسلسل كوميديّ عن مسلسل HACKS : الممثّلة هانا إينبيندر.

*جائزة أفضل ممثّل مساعد في مسلسل كوميديّ عن مسلسل SHRINKING: الممثّل مايكل أوري.

*جائزة أفضل ممثّلة مساعدة في مسلسل قصير عن مسلسل BABY REINDEER: الممثّلة جيسيكا غانينغ.

*جائزة أفضل ممثّل مساعد في مسلسل قصير عن مسلسل THE PERFECT COUPLE: الممثّل ليف شرايبر.

*جائزة أفضل ممثّل مساعد في مسلسل دراميّ عن مسلسل SHŌGUN: الممثّل تادانوبو أسانو.

*جائزة أفضل ممثّلة مساعدة في مسلسل دراميّ عن مسلسل SHŌGUN : الممثّلة ميكا هوشي.

*جائزة أفضل فيلم رسوم متحرّكة: فيلم THE WILD ROBOT .

*جائزة أفضل ممثّل في مسلسل قصير عن مسلسل THE PENGUIN : الممثّل كولن فاريل.

*جائزة أفضل ممثّلة في مسلسل قصير عن مسلسل THE PENGUIN : الممثّلة كريستين ميليوتي.

*جائزة أفضل مسلسل قصير: مسلسل BABY REINDEER .

*جائزة أفضل ممثّلة مساعدة عن فيلمEMILIA PÉREZ : الممثّلة زوي سالدانا.

*جائزة أفضل ممثّل في مسلسل كوميديّ عن مسلسل Nobody Wants This: الممثّل آدم برودي.

*جائزة أفضل ممثّلة في مسلسل كوميديّ عن مسلسل HACKS : الممثّلة جين سمارت.

*جائزة أفضل مسلسل كوميديّ: مسلسل HACKS .

*جائزة أفضل ممثّل مساعد عن فيلم A Real Pain : الممثّل كيران كولكين.

*جائزة أفضل تصوير سينمائيّ: فيلم NOSFERATU .

*جائزة أفضل تحرير سينمائيّ: فيلم CHALLENGERS .

*جائزة أفضل ممثّل أو ممثّلة شابّة عن فيلم MY OLD ASS : الممثّلة مايسي ستيلا.

*جائزة أفضل ممثّل في مسلسل دراميّ عن مسلسل Shogun : الممثّل هيرويوكي سانادا.

*جائزة أفضل ممثّلة في مسلسل درامي عن MATLOCK : الممثّلة كاثي بيتس.

*فيلم A Real Pain وفيلم Deadpool & Wolverine يحصلان على جائزة أفضل فيلم كوميديّ إذ تعادلا في عدد الأصوات.

*جائزة أفضل مسلسل دراميّ: Shogun .

*جائزة أفضل فيلم أجنبي: Emilia Pérez.

*جائزة أفضل سيناريو أصليّ عن فيلمThe Substance : كورالي فارجيت.

*جائزة أفضل سيناريو مقتبس: فيلمConclave .

*جائزة أفضل تصميم أزياء: فيلم WICKED .

*جائزة أفضل تصفيف شعر وأفضل مكياج: فيلم THE SUBSTANCE .

*جائزة أفضل موسيقى أصليّة: فيلم CHALLENGERS .

*جائزة أفضل تصميم إنتاج: فيلم WICKED .