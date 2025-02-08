بالفيديو- سيلينا غوميز وجنيفر أنيستون تفاجئآن جمهور مسلسل “فريندز” بهذه الخطوة

تعاونت سيلينا غوميز وجنيفر أنيستون للاستفادة من حفل عيد الحبّ لعلاماتهما التّجاريّة Rare Beauty و Lolavie الأربعاء الفائت في ويست هوليوود، كاليفورنيا. (http://www.instagram.com/p/DFxXPDtstW1/)

في هذا السّياق، كشفت شركة Rare Beauty التّابعة لسيلينا عن منتجها التّجميليّ الجديد Soft Pinch Matte Bouncy Blush، الذي سيتِمّ إطلاقه في أواخر آذار/مارس، بينما أعلنت جنيفر عن منتجها القادم للشّعر Peptide Plumping Volume Spray من LolaVie الذي سيتِمّ إطلاقه في الخامس والعشرين من آذار/مارس القادم.

كان الحفل، الذي حضره خبراء التّجميل، بمثابة عشيّة احتفاليّة تحتفل بالصّداقة المميّزة والطّويلة التي تجمع سيلينا وجنيفر.

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على هامش الاحتفاليّة، وثّقت الكاميرات لقطات جميلة وودّيّة جمعت غوميز وأنيستون ما يدلّ على عمق الصّداقة التي تجمعهما، إضافة إلى مشهد نشرته سيلينا عبر تطبيق تيك توك ظهرت فيه مع جنيفر وهما تروّجان لمستحضراتهما التّجميلية بمشهد من المسلسل الشّهير “فريندز” الذي لعب جنيفر بطولته.