شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة والدة المايسترو مصطفى حلمي من مسجد الرحمن الرحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيعت منذ قليل جثمان والدة المايسترو مصطفى حلمي زوجة الموسيقار الراحل حلمي أمين نقيب الموسيقيين السابق وحماة الفنانة سومة من مسجد الرحمن الرحيم، وتم الصلاة عليها بعد صلاة الظهر وثم الدفن بمقابر العائلة بمدافن الغفير.

ولقد توفيت مساء أمس بعد صراع مع المرض وكشف الموسيقار عاطف إمام وكيل نقابة المهن الموسيقية عن وفاتها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب: توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة الفاضلة زوجة المرحوم الموسيقار حلمي أمين نقيب المهن الموسيقية الأسبق ووالدة المايسترو الدكتور مصطفى حلمي أمين ومحمد ومونا وهبة وصلاة الجنازة اليوم بمشيئة الله عقب صلاة الظهر بمسجد الرحمن الرحيم بالعباسية وندعو الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يدخلها فسيح جناته ولكل محبيها خالص العزاء وللأسرة الصبر والسلوان.