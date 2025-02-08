شكرا لقرائتكم خبر عن منذر رياحنة يتعاون للمرة الثانية مع مصطفى شعبان في مسلسل حكيم باشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك النجم منذر رياحنة للمرة الثانية مع النجم مصطفى شعبان في مسلسل حكيم باشا، المقرر طرحه في موسم رمضان، حيث تعاون الثنائى العام الماضي في مسلسل المعلم الذى حقق نجاحًا كبيرًا.

مسلسل حكيم باشا بطولة مصطفى شعبان، دينا فؤاد وسهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد محمد نجاتي، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجي، ويقدم مصطفى شعبان فى العمل الدراما الصعيدية لأول مرة فى مشواره الفنى كما يتطرق العمل لتجارة الآثار.

وشارك منذر رياحنة مع مصطفى شعبان العام الماضي في بطولة مسلسل المعلم، وشارك في بطولته أيضا: سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

