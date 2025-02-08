شكرا لقرائتكم خبر عن بروس لى وعشماوى والخديوى وعرب.. شخصيات خطف أحمد العوضى بها الأنظار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن الفنان أحمد العوضى من تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة على مدار السنوات الأخيرة مع بزوغ نجمه لكل دور يقدمه، وهو الأمر النابع من حرصه الشديد على مذاكرة تفاصيل كل شخصية يقدمها وخلق لزمات لها لا تقتصر على الجمل فقط وإنما طريقة الأداء للشخصية.

أحمد العوضى الذى بات أحد أهم الفنانين الذين يقدموا الدراما الشعبية بتميز استطاع كسب الرهان العام الماضى مع أول بطولة مطلقة له بمسلسل "حق عرب"، وخطف الأنظار بشدة إذ تصدر المسلسل التريندات وحقق نجاحًا جماهيريًا في الشارع.

كل ذلك شجع العوضى على خوض تحدي جديد وإضافة شخصية أخري بقالب متنوع تٌضاف لشخصياته وأدواره الناجحة الذى قدمها على مدار السنوات الماضية، سواء بشخصية بروسلى في الجزء الثالث من مسلسل كلبش ووقتها تصدر المسلسل التريندات على تويتر .

بعدها استطاع العوضى تحقيق نجاح أكبر مع شخصية هشام عشماوي في مسلسل الاختيار ليخطف الأنظار له بقوة ويقدم بعدها تحدي أكبر مع شخصية الخديوي في مسلسل اللى ما لوش كبير مع ياسمين عبد العزيز، ليضيف نجاحاً أكبر له وقاعدة جماهيرية أوسع.

أحمد العوضى بعد تلك النجاحات لم يكن غريباً أن يحقق النجاح بشخصية عرب العام الماضى خاصة مع الدراما والقصة التي تناولتها الأحداث إذ كانت في كل حلقة تكشف عن أحداث أكبر حتي كانت مفاجأة في نهايتها مع معرفة أنه ابن رياض الخولي الذى كان يحاول قتله .

أحمد العوضي خلال دراما رمضان المرتقبة يستعد لتقديم شكل جديد كلياً، وذلك بشخصيتين دفعة واحدة إذ يقدم في بداية العمل خلال الحلقة الأولى دور الأب الصعيدي، وهي المرة الأولي الذى يقدم فيها هذا الشكل في الدراما سواء حينما يلعب دور شخصية كبيرة في السن أو في الدراما الصعيدية وهي الأمور التي تعد من أهم الأسباب المٌشوقة لمشاهدة المسلسل.

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبي مع خط درامى صعيدى، ويجسد أحمد العوضى شخصية فهد الشاب الصعيدى الذى يهرب من عائلته بسبب الظلم، وخلال الحلقات يسافر فهد إلى القاهرة ويعيش حياة جديدة لكنه يدخل فى صراعات جديدة.

وتضم قائمة أبطال مسلسل فهد البطل إلى جانب أحمد العوضي كلا من: ميرنا نور الدين، أحمد عبد العزيز، محمود البزاوى، لوسى، كارولين عزمى، يارا السكرى، عصام السقا، صفاء الطوخى، حجاج عبد العظيم، محسن منصور، حمزة العيلي، أحمد ماجد، عايدة رياض، صفوة، مصطفى حشيش، عايدة فهمى، مجدي بدر، محمد مهران، محمد صلاح آدم، محمد أبو داوود ومراد فكري صادق.

آخر أعمال العوضى

في حين كانت آخر أعمال العوضى مسلسل "حق عرب"، وشارك في بطولته: دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

ودارت أحداث مسلسل "حق عرب" فى إطار شعبى تشويقى حول عرب السويركى "أحمد العوضى"، الذى يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذى يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولى" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.