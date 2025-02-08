شكرا لقرائتكم خبر عن ميمي جمال: أجسد دور والدة أكرم حسني في مسلسل "الكابتن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الكبيرة ميمى جمال، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، عن تفاصيل دورها فى مسلسل الكابتن، الذى يقوم ببطولته النجم أكرم حسنى، والذى سيعرض ضمن دراما رمضان 2025.

وقالت ميمى جمال: لسه شغالين في التصوير إلى وقتنا هذا، وأقدم دور والدة أكرم حسنى في العمل الذى يحمل عددًا من المفاجآت، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

مسلسل الكابتن مكوّن من 15 حلقة، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكرى ومن بطولة: أكرم حسني، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبدالوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمى جمال، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى، حسام والى وهو كابتن طيار، يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليجد نفسه أمام العديد من المواقف غير المتوقعة.