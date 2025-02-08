شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شعبان يعيد عالم تجارة الآثار لدراما رمضان 2025 بعد طايع وجبل الحلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفنان مصطفى شعبان مغامرة فنية جديدة في دراما رمضان المقبل، وذلك من خلال مسلسل حكيم باشا الذى يقدم فيه الدراما الصعيدية للمرة الأولى، وهو ما يعد عنصرًا جاذبًا للغاية للجمهور المصري والعربي الذى دومًا ما اعتاد على مشاهدة أعمال درامية ملحمية حينما تقدم باللهجة الصعيدية.

مصطفى شعبان خلال المسلسل يقدم دور جديد عليه وهو دور تاجر الآثار، وهو العالم المٌشوق للغاية بالنسبة للمشاهدين خاصة أنه كلما تم تقديمه وكان يحقق نجاحًا كبيرًا، مثلما حصل في أعمال مثل "جبل الحلال" للراحل محمود عبد العزيز حينما قدم شخصية صعيدية في هذا العالم.

كما نجح مسلسل "طايع" لـ عمرو يوسف حينما تعاون فيه مع المخرج عمرو سلامة وقدما مسلسل صعيدي تطرق لعالم الآثار والثأر، وهو ما يجعل الجمهور مٌتعطش لتلك النوعية من الدراما التي طالما كانت مميزة في ذهن المشاهد العربى.

كما أن مصطفى شعبان دوماً ما يحضر لشخصياته في إطار مختلف وسياق درامي مميز يتناسب مع قاعدته الجماهيرية الكبيرة الذى اكتسبها على مدار سنوات، وآخرها العام الماضى حينما قدم مسلسل المعلم.

مسلسل حكيم باشا بطولة: مصطفى شعبان، دينا فؤاد، سهر الصايغ، رياض الخولى، سلوى خطاب، منذر رياحنة، محمد نجاتي، أحمد فؤاد سليم، سلوى عثمان، فتوح أحمد ، ميدو عادل، أحمد صيام، فتوح أحمد، هاجر الشرنوبي، هايدي رفعت، سارة نور، ومن تأليف: محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين