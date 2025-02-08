شكرا لقرائتكم خبر عن تحديات أحمد مكى في دراما رمضان 2025 بعد خلع عباءة الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد النجم أحمد مكي شخصية مجرم تائب اسمه شمس ضمن أحداث مسلسل الغاوي المرتقب عرضه خلال ماراثون رمضان الدرامي المقبل لعام 2025، وهو مسلسل من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران وإخراج ماندو العدل وبطولة أحمد مكى وعائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفى، أبيوسف، تامر شلتوت، ويقدم مكي خلال أحداثه الدراما الشعبية لأول مرة.

أحمد مكي خلال أحداث المسلسل يخرج من عباءة شخصية الكبير أوي الذي حقق بها نجاحًا كبيرًا على مدار ثمانية مواسم مضت، ليبتعد عن الكوميديا تمامًا ويقدم خلال أحداث المسلسل الدراما الشعبية للمرة الأولى في مشواره الفنى، ليدخل مكى فى تحدٍ جديد خاصة أن الدور الوحيد في السنين الأخيرة الذى قدمه بعيداً عن الكبير كان شخصية الضابط بأحداث مسلسل الاختيار 2 عام 2021، وهو ما يجعل جمهوره ومحبيه يتشوقوا لمشاهدته في التحدي الجديد له خاصة أن مكي يمتلك موهبة فنية كبيرة طالما ظهرت مع كل شخصية له، سواء قديماً بفيلم ليلة البيبى دول حينما لعب دور سائق تاكسى أو بعدها بالبطولات الذى قدمها.

جدير بالذكر أن مكي شارك العام الماضي بآخر جزء من مسلسل الكبير أوي وتحديداً الجزء الثامن، في عمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.