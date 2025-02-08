شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز وتحديات جديدة في "وتقابل حبيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دومًا ما اعتبرت الفنانة ياسمين عبد العزيز أحد أهم نجمات جيلها ممن تمتعن بموهبة كبيرة سواء على صعيد الدراما أو السينما ففي الأخيرة حققت إيرادات عالية ببطولة أفلام مميزة خلقت لها شعبية عريضة وفى عالم الدراما قدمت مسلسلات مهمة في السنوات الأخيرة استطاعت بها حجز مكان لها.

ياسمين عبد العزيز التي قدمت في مسلسل ضرب نار شخصية مختلفة تماماً بداية من الفتاة الشعبية التي تقع في حب أحمد العوضى ثم يسير كلاً منهما في اتجاه آخر تماماً بعد القبض على الأخير وزواجها من رجل أعمال ثري جداً هو مالك المصنع التي تعمل فيه ستقدم في وتقابل حبيب شخصية مغايرة تمامًا.

البداية من عودة ياسمين عبد العزيز للتعاون مع أحد أهم المؤلفين في سوق الدراما وهو عمرو محمود ياسين والتي كونت معاه شراكة فنية مميزة بمسلسلين هما " اللى ما لوش كبير" و " ضرب نار " يعملا معاً على مسلسل مختلف رمضان المقبل على أن تقدم فيه ياسمين شخصية مغايرة لما قدمته في السابق عبر دور السيدة الثرية وذلك عكس شخصيتيها في آخر عملين إذ كانت في الأولى بـ " اللى ما لوش كبير " متزوجة من شخص ثري ولكنها من بيئة أقل للغاية إذ كان دائماً ما يعايرها بذلك وأنه السبب في علو شأنها.

في حين تلعب خلال أحداث المسلسل المرتقب شخصية السيدة الثرية من بداية الأحداث قبل اكتشافها لخيانة زوجها مما يسبب صدمة كبيرة لها ثم تتطور الأحداث مع تصاعد درامي مٌنتظر ينتج عنه دخولها في قصة حب جديدة.

ياسمين عبد العزيز في مسلسل " وتقابل حبيب " يشاركها كلاً من كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، منة عرفة، أحمد عبد الله محمود، بسنت أبو باشا، بتول الحداد في عمل من إخراج محمد الخبيري.