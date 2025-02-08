شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان 2025.. ريهام حجاج تناقش مخاطر الدارك ويب بعد انتحار شقيقتها في أثينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش النجمة ريهام حجاج مخاطر الدارك ويب، خلال مسلسلها المقبل أثينا، المقرر طرحه على إحدى قنوات المتحدة في رمضان المقبل 2025، وذلك من خلال محاولة شقيقتها للانتحار، وبعد البحث تجد أنها ليست الحالة الأولى في دفعتها، ما يدفعها لمعرفة الأسباب، والذي يكون الدارك ويب أبرزها، وتحاول مواجهة ذلك في إطار اجتماعي تشويقي.

مسلسل أثينا بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، نبيل عيسى، محمود قابيل، سلوى محمد علي، جنا الأشقر، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.

وكانت ريهام حجاج، شاركت في دراما رمضان الماضي 2024 بمسلسل صدفة، الذي كانت تدور أحداثه حول المُعلمة صدفة، التي تجد نفسها متورطة في زيجة لا تعلم عنها شيئًا، فتبدأ السعي لمعرفة كيف تورطت في هذه الزيجة، كما تحاول التواصل مع أسرتها والتقرب منها.

وشاركها بطولته كل من: خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.