شكرا لقرائتكم خبر عن صبري فواز يتزوج من زوجة هنيدي بعد غيبوبته فى مسلسل شهادة معاملة أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان صبري فواز في بطولة مسلسل شهادة معاملة أطفال، المقرر المنافسة ضمن الماراثون الرمضاني المقبل 2025، إذ يجسد شخصة سعد الحامي، وهو الغريم والمنافس الأساسي لهنيدي خلال أحداث العمل، كما يتزوج بعد دخوله في غيبوبة، من زوجته بعد تطليق نفسها منه، وبعد استفاقة هنيدي يقع في صراعات ومواجهات معه.

مسلسل شهادة معاملة أطفال من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى، نهى عابدين، صبرى فواز، سما إبراهيم، وليد فواز، محمود حافظ، خالد أنور، جيهان خليل، نهى صالح، إلهام وجدى، تامر فرج، ألحان المهدى، هناء الشوربجى وعدد آخر من الفنانين.

ويعود محمد هنيدي إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 6 سنوات وتحديدًا منذ تقديمه مسلسل "أرض النفاق" المأخوذ عن رواية الكاتب يوسف السباعي، والتى تم تقديمها في فيلم يحمل نفس الاسم وقام ببطولته فؤاد المهندس وشويكار وسميحة أيوب وحسن مصطفى وعبد الرحيم الزرقاني وإخراج فطين عبد الوهاب.

كما يشارك صبري فواز خلال رمضان المقبل 2025 بالمشاركة في بطولة مسلسل الشرنقة بجوار أحمد داود، اللبنانية سارة أبى كنعان، مريم الخشت، علي الطيب، محمد عبده، ياسرعزت، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، وتدور الأحداث في إطار اجتماعى مشوق.