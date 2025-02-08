بعد فوزها في غولدن غلوب.. أغنية فيلم Emilia Pérez تفوز بجائزة أفضل أغنية بحفل توزيع جوائز اختيار النقاد

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 01:19 مساءً - في الساعات الأولى من صباح اليوم، أُسدل الستار على حفل توزيع جوائز اختيار النقاد 2025، وقد صاحب فيلمَ Emilia Pérez حظٌ وفيرٌ بحصوله على 3 جوائز، منها فوز أغنيته "El Mal" من غناء كل من زوي سالدانا، كارلا صوفيا جاسكون، كاميل بجائزة أفضل أغنية. وجاءت تلك الجائزة بعد أن فازت أغنية "El Mal" بجائزة غولدن غلوب كأفضل أغنية فيلم في يناير الماضي.
فاز الفيلم أيضاً في حفل جوائز اختيار النقاد بجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وفاز على نظرائه؛ فيلم"All We Imagine as Light"، فيلم "Flow"، فيلم "I’m Still Here"، فيلم "Kneecap"، وفيلم "The Seed of the Sacred Fig".
ويأتي الفيلم من بطولة زوي سالدانا، كارلا صوفيا، جاسكون، سيلينا غوميز، أدريانا باز، مارك إيفانير، إدغار راميريز، وتدور أحداث الفيلم حول زعيمة “كارتل” مكسيكية مخيفة تُدعى “جاسكون”، والتي تستعين بمحامية تُدعى “سالدانا” لمساعدتها على الاختفاء وتحقيق حلمها في التحول إلى امرأة.
فوز زوي سالدانا بجائزة أفضل ممثلة مساعدةوعلى جانبٍ آخر، كانت قد حصدت زوي سالدانا Zoe Saldana، بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم سينمائي، عن دورها بفيلم Emilia Pérez، وكانت مرشحة أمامها في الفئة نفسها كل من؛ دانييل ديدويلر – The Piano Lesson، أنجانوي إليس تايلور – Nickel Boys، أريانا غراندي – Wicked، مارجريت، كوالي – The Substance، إيزابيلا روسيليني – Conclave. وقد فازت زوي بجائزة أفضل ممثلة مساعدة خلال الشهر الماضي، في النسخة الـ82 من حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025.
فاز الفيلم أيضاً في حفل جوائز اختيار النقاد بجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وفاز على نظرائه؛ فيلم"All We Imagine as Light"، فيلم "Flow"، فيلم "I’m Still Here"، فيلم "Kneecap"، وفيلم "The Seed of the Sacred Fig".
فيلم Emilia Pérezفيلم Emilia Pérez هو فيلم كوميدي موسيقي فرنسي باللغة الإسبانية تم إصداره عام 2024 من تأليف وإخراج جاك أوديار، ومستوحى من رواية “Écoute” لبوريس رازون، وصدرت عام 2018.
ويأتي الفيلم من بطولة زوي سالدانا، كارلا صوفيا، جاسكون، سيلينا غوميز، أدريانا باز، مارك إيفانير، إدغار راميريز، وتدور أحداث الفيلم حول زعيمة “كارتل” مكسيكية مخيفة تُدعى “جاسكون”، والتي تستعين بمحامية تُدعى “سالدانا” لمساعدتها على الاختفاء وتحقيق حلمها في التحول إلى امرأة.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».