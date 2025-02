بعد فوزها في غولدن غلوب.. أغنية فيلم Emilia Pérez تفوز بجائزة أفضل أغنية بحفل توزيع جوائز اختيار النقاد

فوز زوي سالدانا بجائزة أفضل ممثلة مساعدة

فيلم Emilia Pérez

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 01:19 مساءً - في الساعات الأولى من صباح اليوم، أُسدل الستار على، وقد صاحب فيلمَ Emilia Pérez حظٌ وفيرٌ بحصوله على 3 جوائز، منها فوز أغنيته "" من غناء كل من زوي سالدانا، كارلا صوفيا جاسكون، كاميل بجائزة أفضل أغنية. وجاءت تلك الجائزة بعد أن فازتبجائزة غولدن غلوب كأفضل أغنية فيلم في يناير الماضي.وعلى جانبٍ آخر، كانت قد حصدت زوي سالدانا Zoe Saldana، بجائزة أفضل ممثلة مساعدة في فيلم سينمائي، عن دورها بفيلم Emilia Pérez، وكانت مرشحة أمامها في الفئة نفسها كل من؛ دانييل ديدويلر – The Piano Lesson، أنجانوي إليس تايلور – Nickel Boys، أريانا غراندي – Wicked، مارجريت، كوالي – The Substance، إيزابيلا روسيليني – Conclave. وقد فازت زوي بجائزة أفضل ممثلة مساعدة خلال الشهر الماضي، في النسخة الـ82 من حفل توزيع جوائز غولدن غلوب 2025.فاز الفيلم أيضاً فيبجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، وفاز على نظرائه؛ فيلم"All We Imagine as Light"، فيلم "Flow"، فيلم "I’m Still Here"، فيلم "Kneecap"، وفيلم "The Seed of the Sacred Fig".هو فيلم كوميدي موسيقي فرنسي باللغة الإسبانية تم إصداره عام 2024 من تأليف وإخراج جاك أوديار، ومستوحى من رواية “Écoute” لبوريس رازون، وصدرت عام 2018.ويأتي الفيلم من بطولة زوي سالدانا، كارلا صوفيا، جاسكون، سيلينا غوميز، أدريانا باز، مارك إيفانير، إدغار راميريز، وتدور أحداث الفيلم حول زعيمة “كارتل” مكسيكية مخيفة تُدعى “جاسكون”، والتي تستعين بمحامية تُدعى “سالدانا” لمساعدتها على الاختفاء وتحقيق حلمها في التحول إلى امرأة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».