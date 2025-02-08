أجواء الدراما تسيطر على البرومو الرسمي لـ "إش إش"

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 01:19 مساءً - تستعد الفنانة مي عمر للمنافسة في الموسم الرمضاني القادم بمسلسل "إش إش"، الذي تلعب فيه دور راقصة شعبية لأول مرة في مشوارها الفني.

وخلال الساعات الماضية تم طرح البرومو الدعائي للعمل عبر منصات السوشيال ميديا، وكشف البرومو عن أحداث درامية ستدور حولها حلقات العمل، وظهرت مي عمر في أكثر من مشهد وهي تبكي بسبب المشاكل والصراعات التي تعيش فيها، واتضح أن الفنانة انتصار ستجسد ضمن أحداث العمل شخصية والدة الفنانة مي عمر، بينما يلعب الفنان ماجد المصري دور زوجها، وتلعب الفنانة هالة صدقي دور ضرتها.

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الأغاني الدعائية لمسلسل إش إش

وفي نفس السياق، وقع اختيار القائمين على، على المطربة الشعبية بوسي لغناء تتر البداية والنهاية للعمل؛ حيث انتهت الأخيرة من تسجيل الأغنية التي تحمل الطابع الدرامي، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان عزيز الشافعي، ومن المقرر طرح الأغنية قبل انطلاق عرض حلقات المسلسل بأيام قليلة، كنوع من الدعاية أيضاً.

كما يستعد صنّاع العمل لطرح الأغنية الدعائية التي تحمل اسم "فوقنا خلاص"، ويشارك في غنائها 5 مطربين شعبيين، وهم: عمر كمال، عبد الباسط حمودة، حسن شاكوش، أحمد شيبة، ومحمود الليثي.

مسلسل "إش إش"

يُعتبرالذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر من أوائل الأعمال الدرامية الجاهزة للعرض، حيث انتهى صناعة من تصوير جميع مشاهد العمل منذ عدة أشهر، وبدأت منذ فترة مرحلة المونتاج.

مسلسل "إش إش" بطولة: مي عمر، ماجد المصري، هالة صدقي، شيماء سيف، إدوارد، انتصار، دينا، محمد الشرنوبي، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، طارق النهري، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.

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