صورة عفوية تجمع الملك عبدالله الثاني وحفيدته الأميرة إيمان

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 01:19 مساءً - دائماً ما يحظى الحفيد الأول لأي عائلة باهتمامٍ بالغٍ ومحبة خاصة، فمن خلاله يسترجع الجد والجدة ذكريات طفولة أبنائهما ومراحل نموهم وحياتهم، والعائلات الملكية ليست استثناءً، فمنذ أن رزق الله ولي العهد الأمير الحسين بابنته الأولى الأميرة إيمان، يحرص على مشاركة لمحات من ملامحها البريئة ولحظاتها المرحة، خاصةً تلك التي تجمعها بجدها وجدتها الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله.

الأمير الحسين يشارك لقطة عفوية بين والده وابنته

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شارك الأمير الحسين منذ قليل عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، صورة عفوية كان محورها والده الملك عبدالله الثاني وابنته الأميرة إيمان بنت الحسين، ويبدو من الصورة أن الملك عبدالله يمازح حفيدته التي تمسك بيديها الصغيرتين وجه جدها.

وقد علّق ولي العهد الأمير الحسين على الصورة: "إيمان مع الجد الغالي" وأرفق التعليق برمز تعبيري عبارة عن قلب أحمر، وأرفق باللغة الإنجليزية ما معناه: "إيمان وجدو"، مع الرمز التعبيري نفسه.

ولادة الأميرة إيمان

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في يوم الثالث من أغسطس من العام الماضي 2024، استقبل الأمير الحسين وزوجته الأميرة رجوة الحسين مولودتهما الأولى، حيث شارك ولي العهد خبر ولادة الأميرة رجوة من خلال قصص "إنستغرام" حسابه الرسمي على "إنستغرام"، جاء كالتالي: "لك الحمد حمداً يليق بجلال وجهك وعظيم سلطانك، لقد منَّ الله علينا بمولودة أسميناها إيمان، اللهم اكتب لها حُسن الخَلْق والخُلُق والصحة والعافية، اللهم أنبتها نباتاً حسناً واجعلها من الصالحات الذاكرات".

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