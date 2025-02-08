أول زفاف ملكي في 2025.. زواج الأمير اليوناني نيكولاوس بعد أشهر من طلاقه

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 01:19 مساءً - بعد قصة حب طويلة، دامت لأكثر من 14 عاماً، تم الطلاق بين الثنائي الملكي الشهير الأمير اليوناني نيكولاوس والأميرة تاتيانا؛ ليعلن خطبته من كريسي فاردينوجياني بعد 9 أشهر من الطلاق، ثم يتم الزواج يوم أمس الجمعة 7 من فبراير؛ ليكتب هذا الزواج نفسه بوصفه أول حفل زفاف ملكي لعام 2025.

مراسم زواج الأمير نيكولاوس وكريسي فاردينوغياني

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تزوج الأمير نيكولاوس، 55 عاماً، من كريسي فاردينوغياني يوم أمس الجمعة 7 من فبراير، في كنيسة القديس نيكولاوس راجافاس في أثينا، وسط حضور ملكي من العائلة المالكة اليونانية، وهم: الملكة آن ماري، ولي العهد بافلوس وولي العهد الأميرة ماري شانتال مع أبنائهما برينكس قسطنطين أليكسيوس والأمير أوديسيوس كيمون، الأميرة ثيودورا من اليونان وزوجها ماثيو كومار، الأميرة أليكسيا من اليونان وزوجها كارلوس موراليس وابنتاهما أرييتا وآنا ماريا موراليس، الأميرة بينيديكت من ساين فيتجنشتاين-بيرلبورغ مع أبنائها الأميرة ألكسندرا والأمير جوستاف وزوجات أبنائها الأميرة كارينا من ساين فيتجنشتاين-بيرلبورغ، الملكة صوفيا من إسبانيا والأميرة إيرين من اليونان.

وتألقت العروس بفستانها الأبيض والطرحة البيضاء الطويلة، التي اعتلاها تاج كورساج العتيق، الذي استعارته من والدة العريس، الملكة آن ماري.

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خطوبة الأمير نيكولاوس وكريسي فاردينوغياني

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جاءت خطوبة الأمير نيكولاوس في السابع عشر من يناير الماضي من هذا العام، بعد أن نشرت صحيفة بروتو ثيما صوراً للزوجين وهما يسيران معاً في الشارع، ثم رافقت كريسي الأمير نيكولاوس في حفل التأبين الثانية لوفاة والده الملك قسطنطين في تاتوي- القصر الصيفي السابق للعائلة المالكة اليونانية- ليعلن الزوجان خطوبتهما بعد أيام قليلة.

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طلاق الأمير نيكولاوس والأميرة تاتيانا

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شارك مكتب العائلة المالكة السابقة في اليونان من خلال موقعه على الإنترنت، خبر إعلان طلاق الأمير نيكولاس ابن آخر ملوك اليونان الملك الراحل قسطنطين، وزوجته الأميرة تاتيانا، وذلك بعد زواج دام 14 عاماً.

وجاء في بيان مكتب العائلة المالكة السابقة: "الأمير نيكولاوس والأميرة تاتيانا، بعد أربعة عشر عاماً من العيش معاً، قررا إنهاء زواجهما. كلاهما يعبر عن صعوبة هذا القرار، والتقدير والاحترام العميقين اللذين يكنانهما لبعضهما بعضاً، ولكن أيضاً الحب الذي سارا به طوال هذه السنوات. وقيم الاحترام والتفاهم نفسها ستشكل أساس علاقتهما في المستقبل، علاقة صداقة عميقة وصادقة، وسيستمران في العيش والنشاط في اليونان، المكان الذي يشعران فيه وكأنهما في بيتهما". وتابع البيان: "ستكون العائلة إلى جانبهما دائماً". واختتم البيان بالشكر: "شكراً جزيلاً لكم على احترامكم وتقديركم".

هذا، وقد احتفظت الأميرة تاتيانا بلقبها الملكي بعد طلاقها من الأمير نيكولاوس، كما كشفت مصادر مقربة أن الأميرة تاتيانا حرصت على الانتقال من منزلها قبيل أيام من زواج الأمير نيكولاوس، حتى تبتعد تماماً عن المحيط الذي كان يجمعهما، كما كشفت مصادر أخرى أن الأميرة هي أيضاً تعيش قصة حب، وقد تعلن خطبتها قريباً، وقد يكون هذا سبب تغيير مكان سكنها.

واستغلت الأميرة تاتيانا مرور عام على انفصالها، مرَّت خلاله بوقت عصيب، وقررت أن تشكر والدتها أمام الجميع، امتناناً لها، لوقوفها بجانبها في الفترة الماضية.

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