بيان من محامي شيرين عبد الوهاب حول تنازلها عن قضية شقيقها

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 8 فبراير 2025 01:19 مساءً - رد ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب على الشائعات والأكاذيب التي نُشرت عن الفنانة شيرين عبد الوهاب وشقيقها محمد خلال الساعات الماضية، ذلك بالإضافة إلى ما تردد حول إدخال والدتها المستشفى.

تعليق محامي شيرين عبد الوهاب

قال ياسر قنطوش في بيان أن هناك حملة ممنهجة بعد النجاح الذي حققته الفنانةفي كسب قضاياها وانتهاء عقدها بشكلٍ رسمي مع إحدى الشركات طبقاً للأحكام النهائيه الصادره من المحكمة الاقتصادية.

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وأكد أنه خلال الفترة القادمة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذه المهاترات وعمل محضر بمباحث الإنترنت بتهمة نشر أخبار كاذبة تخص الفنانة شيرين.

رد شقيق شيرين

من جهةٍ أخرى، علق محمد عبد الوهاب شقيقعلى هذا الأمر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلاً: "الكلام ده غير مظبوط تماماً دخول أمى المستشفى ملوش أي علاقة بأي حاجة ست كبيرة وبنعملها فحوصات وبنطمن عليها مش أكتر، وبخصوص القضية تم الحفظ في النيابة للمرة الـ12 تقريباً وأنا متحبستش ولا اتحكم علي بـ 3 سنين كل ده كلام غلط".

أزمة شيرين مع روتانا

كان ياسر قنطوش قد أعلن في وقتٍ سابق عن انتصار الفنانة شيرين عبدالوهاب في قضيتها ضد شركة الإنتاج روتانا، وذلك بعد عدة سنوات من الصراع بينهما وغلق الأغاني التي تطرحها شيرين عبدالوهاب بسبب حقوق الملكية.

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