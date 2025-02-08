محامي شيرين عبد الوهاب يهدد.. وشقيقها يوضح حقيقة حبسه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هدد ياسر قنطوش محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من روّج الشائعات والأكاذيب التي نشرت عن الفنانة وشقيقها محمد.

قال محامي شيرين عبد الوهاب في بيان صحافي: “هناك حملة ممنهجة بعد النجاح الذي حققته الفنانة شيرين في كسب قضاياها عقب انتهاء عقدها بشكل رسمي مع إحدى الشركات، طبقا للأحكام النهائية الصادرة من المحكمة الاقتصادية”.

أضاف قنطوش: “فوجئنا بنشر أخبار كاذبة لا تمت للحقيقة بصلة، الغرض منها هو التغطية على الحدث، والنصر القانوني الذي حققته شيرين منذ يومين”، موضحاً: “قررنا اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه المهاترات والمغالطات وعمل محضر بمباحث الإنترنت بتهمة نشر أخبار كاذبة تخص الفنانة شيرين، وزعم أنها لم تتنازل عن قضيتها الشهيرة”.

تابع: “نوضح ذلك من خلال الرد بالمستندات قاطعة الدلالة على كل ما قالته شيرين والتنازل كان حقيقيًا في قضية شقيقها، وأن كل ما تم نشره خاطئ”.

واختتم محامي شيرين بيانه قائلاً: “لن يستطيع المغرضون والحاقدون التأثير على النصر القانوني الذي حصلت عليه شيرين وإشغال الرأي العام عن ذلك”.

من ناحيته كشف محمد شقيق شيرين عبد الوهاب، تطورات القضية التي كانت بينه وبين شقيقته، مشيرًا الى أن القضية جرى حفظها وأنه لم يتم حبسه.

وكتب شقيق شيرين عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، قائلًا: “الكلام ده غير مظبوط تماما.. دخول أمي المستشفى ملوش أي علاقة بأي حاجة ست كبيرة وبنعملها فحوصات وبنطمن عليها مش أكتر.. والقضية بقي جرى الحفظ في النيابة للمرة الـ12 تقريبا وأنا متحبستش ولا أتحكم عليا بـ3 سنين كل ده كلام غلط ودخول أمي المستشفى مالوش علاقة بحاجة ست كبيرة وبنعملها فحوصات”.

كانت أخبار قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تزعم دخول محمد عبد الوهاب شقيق شيرين عبد الوهاب السجن في قضية اتهامها له بالتعدي عليها وحبسها وأن والدتهما أصيبت بأزمة صحية ودخلت المستشفى جراء ذلك.