أحمد سعد يشعل افتتاح بطولة الغولف العالمية في الرياض!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تواصل للنجاح الذي يحققه الفنان أحمد سعد في الفترة الحالية افتتح المطرب المصري بطولة الغولف العالمية بالرياض في المملكة العربية السعودية، تحت شعار كامل العدد، ويأتي ذلك بعد النجاح الذي حققه بأحدث ألبوماته “حبيبنا”.

قدم سعد خلال حفله عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح، بالإضافة الى غنائه أغاني ألبومه الجديد “حبيبنا”.

وحقق سعد نجاحًا كبيرًا خلال الأيام الماضية بألبومه الجديد “حبيبنا” المكون من تسع أغنيات منها أغنية “مفتقدني” التي اختارها الجمهور لتكون التريند الجديد “تحدي مفتقدني” عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة من خلال نشر مجموعة من مقاطع الفيديو لهم أثناء غناء الأغنية.

يُذكر أن أحمد سعد احتفل مساء الأربعاء الماضي بنجاح أحدث ألبوماته الغنائية “حبيبنا”، وسط حضور كوكبة من النجوم والمشاهير، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة 6 أكتوبر.

وحضرت الاحتفالية علياء بسيوني، وعدد كبير من نجوم الفن والمشاهير، منهم: محسن جابر، صلاح الشرنوبي، مدين، تامر حسين، إيهاب عبد الواحد، محمد زيدان، إنجي كيوان، محمد محمود عبد العزيز، تامر عاشور، نادر حمدي، عزيز الشافعي، ممدوح موسى، محمد الشرنوبي، ويجز، ساندي، محمد سامي، هاني محروس، المنتج أحمد فهمي، أحمد بهاء، محمد عطية، وزاب ثروت وغيرهم.