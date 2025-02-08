حورية فرغلي تكشف مأساتها: “متى سأجد حب حياتي؟”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة حورية فرغلي خلال حلولها ضيفةً على بودكاست “دوبامين”، الذي يقدّمه الإعلامي حسام المراغي عبر قناة بودكاست الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مأساتها التي تعيشها في الفترة الحالية، إضافة الى كشفها عن عمرها الحقيقي.

عبرت حورية عن حزنها لعدم عثورها على الحب حتى الآن، مشيرة الى أنها تقترب من سن الخمسين، وتتساءل إن كانت ستجد شريك حياتها في الوقت المناسب، مضيفة أنها تخشى أن تظل بلا حب حتى تصل الى الستين أو الخامسة والستين، مما قد يحرمها من فرصة عيش قصة حب حقيقية والاستمتاع بالحياة مع شريك العمر.

قالت: “أنا خلاص داخلة على سن الـ 50.. هقابل حب عمري إمتى؟ أنا ممكن محبش لحد ما أوصل 60 أو 65 سنة فملحقش أعيش معاه”.

كانت حورية قد كشفت خلال اللقاء أنها كانت تحلم بتقديم دور في مسلسل “ساحرة الجنوب”، مشيرةً الى أنها شعرت بسعادة غامرة حين عُرضت عليها المشاركة فيه. إذ قالت: “بذلت مجهوداً كبيراً حتى أقدّم دوري في مسلسل “ساحرة الجنوب” بشكل جيد”.

كما كشفت عن أفضل هدية تلقتها في حياتها قائلةً: “طول عمري كنت أعيش خارج مصر، وكنت أقتني العديد من الكلاب ذات الأحجام الكبيرة، وبعد خطوبتي، فاجأني خطيبي بهدية لم أكن أتوقعها، حيث أهداني كلباً من نوع شيواوا”.

وأشارت فرغلي الى أنها لم تكن تعرف هذا النوع من الكلاب من قبل، مضيفةً: “كانت المرة الأولى التي أرى فيها هذا النوع من الكلاب، لأنني كنت معتادة على الكلاب الكبيرة، لكن بعد ذلك فقدت كل كلابي، ومنذ تلك اللحظة أصبح الشيواوا كلبي المفضّل”.