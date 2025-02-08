منة شلبي ترد على شائعة زواجها وتكشف أسراراً جريئة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلت الفنانة منة شلبي ضيفة على برنامج “لانا والنجوم”، الذي يذاع على قناة “العربية نيوز”، حيث كشفت عن العديد من الكواليس والأسرار الجريئة في حياتها الشخصية والفنية، كما تحدثت عن الزواج والشائعات التي تتعرض لها وإمكانية اعتزالها الفن، مؤكدة أن الجمهور كان يلقبها “بمزة شلبي” في بداية مشوارها الفني بحكم أنها امرأة جميلة.

قالت منة إنها تحب الفن بشكل كبير وهناك تضحيات كثيرة يقدمها الممثل من أجل هذه المهنة، مؤكدة أنها لا تحب التمثيل أمام الكاميرا بل تتمنى أن تكون الشخصية نفسها التي تجسدها أمام الشاشة.

وعلقت على شائعة زواجها السري، وقالت: “لقيت مكتوب زواج أسطوري وإني اتجوزت في السر لكني مبهتمش بأي حاجة تتقال لحد ما لقيت أبويا بيقولي إيه دا ودا”.

أضافت: “اللي خلاني أرد وأقول إنه كله كلام غير صحيح إزاي يتقال كده أنا معرفش، معرفش خيال مين المريض، وإزاي اتقال كدا”، مؤكدة أنها تتمنى شريك حياة محترمًا ومخه نضيف.

وعن إمكانية اعتزالها الفن أكدت أنها من الممكن أن تعتزل في حالات معينة، موضحة: “لما أحس إني مش قادرة أدي أوي أو مبقاش أولوية عندي أوي والحماس راح أو كبرت أو عايزة أبقى لوحدي وفي حالي ومش قادرة على العيشة دي بس حاليا لأ لكن ممكن”.