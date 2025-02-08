انقسام حول إفيه أحمد حلمي: سخرية أم إساءة؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مازالت أصداء الإفيه الذي ألقاه الفنان أحمد حلمي في أثناء أحد عروض مسرحيته “بني آدم” مع الملحن مصطفى جاد وزوجته المطربة كارمن سليمان، تلقي ظلالها على الساحة الفنية، ومواقع التواصل الاجتماعي، فبينما هاجمه الكثيرون معتبرين أن ما قاله يعد إهانة للمصريين، دافع عنه آخرون مؤكدين أنه لم يقصد مما قاله أي إهانة.

الناقد الفني طارق الشناوي، علّق على أزمة حلمي، قائلاً: “الجملة اللي قالها عبارة عن إفيه وممكن يعجب الناس وممكن لا والكلمة لم تحمل أي إهانة للمصريين وهو من البداية عمل خدعة عشان هو صاحبه مش مواطن من الشارع، وإحنا مزودين في ردود الفعل وفيه حالة مبالغة”.

كما دافع المخرج كريم العدل، عن حلمي، وكتب عبر حسابه على “إنستغرام”، قائلاً: “هو أنا لوحدي اللي حاسس إن فيه حملة ممنهجة وقوية بزيادة على أحمد حلمي؟، والموضوع مش حاسه جمهور وعفوي وكده خالص.. لأ ده واضح إنها حملة مدفوع فيها فلوس كتير أوي ولجان كتير.. السؤال بقى مين اللي وراها وليه؟”.

كانت بداية الأزمة خلال أحد عروض المسرحية عندما نزل أحمد حلمي من المسرح، واتجه الى مصطفى جاد، الذي يجلس في الصف الأول بين الحضور، ليسأله حلمي ممازحًا: “أنت منين؟”، ليردّ عليه جاد: “من مصر”، ليقول حلمي: “مصري وقاعد في الصف الأول… أكيد معزوم”، ما أثار غضب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالت التعليقات على حلمي، والتي طالبته بالاعتذار عن “الإفيه” الذي اعتبره الكثيرون إهانة للمصريين.