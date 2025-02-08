غادة عبد الرازق في كواليس “شباب امرأة”.. صورة تحدث ضجّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدرت الفنانة غادة عبد الرازق مواقع البحث على “غوغل” بعد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة طريفة لها من كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد “شباب امرأة”.

ظهرت غادة في الصورة ومعها الفنانان طارق النهري وعمرو وهبة وهم يقفون على ألواح خشبية متدرجة الارتفاع لمعادلة طول غادة مع النجمين حتى لا يظهر في الكادر فارق الطول بين غادة وبين النجوم الذين يقفون أمامها في المشاهد.

وعلق الكثير من المتابعين على الصورة بشكل ساخر حيث أكد كثيرون أنه كان يجب على المخرج من البداية اختيار فنانين طوال القامة حتى لا يضطر لهذا الفعل.

كانت غادة عبد الرازق قد أثارت الجدل بين جمهورها بعد ظهورها في برومو مسلسل “شباب امرأة” الذي أطلقته الشركة المنتجة للمسلسل، ويعيد تقديم القصة الكلاسيكية الشهيرة التي طُرحت عام 1956 برؤية حديثة وإنتاج ضخم.

وظهرت غادة عبد الرازق في الإعلان بدور “شفاعات”، الذي قدّمته الراحلة تحية كاريوكا، وهي ترتدي ملابس شعبية، وتدخّن السيجارة الإلكترونية، وهو ما دفع عدداً من الجمهور للتعليق على الأمر حيث هاجمه البعض وسخر منه آخرون، مؤكدين أن غادة أرادت أن تسير حسب التطور فاستبدلت “الفيب” بـ”الشيشة” التي كانت تدخّنها تحية كاريوكا في الفيلم.

وعلّقت الشركة المنتجة على برومو المسلسل قائلةً: “مسلسل “شباب امرأة” برؤية جديدة وإنتاج ضخم، دراما استثنائية تأخذكم الى عالم من الإثارة والتشويق… انتظرونا في رمضان 2025″.

وتدور الأحداث في إطار درامي مشوّق حول “إمام”، الشاب الريفي الذي ينتقل الى القاهرة للدراسة في كلية العلوم، حيث يستأجر غرفة لدى سيدة متسلّطة تُدعى “شفاعات”، تنجذب إليه وتحاول استدراجه الى عالم الفساد، ما يؤثر سلباً في دراسته وصحته. لكنه يجد الدعم من فتاة يعرفها ووالدها منذ الطفولة، واللذين يساعدانه على الخروج من هذا المستنقع والعودة الى الطريق الصحيح.

ويشارك في بطولة المسلسل: غادة عبد الرازق، يوسف عمر، محمد محمود، جوري بكر، وعمرو وهبة، وطارق النهري في توليفة تجمع بين جيلين من النجوم.