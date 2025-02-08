بعد طلاقها.. رنا سماحة تحتفل بعيد الحب بطريقة مختلفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت الفنانة رنا سماحة عن احتفالها بعيد الحب هذا العام ولكن بشكل مختلف وذلك بعد أيام من إعلانها طلاقها من زوجها الملحن سامر أبو طالب.

وكشفت رنا عن عودتها للمسرح مجددًا من خلال إعادة تقديم العرض الكوميدي الموسيقي “العيال فهمت”، المأخوذ عن الفيلم العالمي الشهير “صوت الموسيقى، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على “فيسبوك” صوراً من بروفات العرض المسرحي وعلقت عليه بقولها: ” راجعين من تاني نحتفل مع بعض بعيد الحب بشكل مختلف”.

المسرحية من تأليف طارق علي وأحمد الملواني، وأشعار طارق علي، وإخراج شادي سرور، وتعرض على مسرح ميامي تحت إشراف فرقة المسرح الكوميدي التابعة للبيت الفني للمسرح.

تلعب رنا سماحة في المسرحية دورًا سبق أن قدمته النجمة العالمية جولي أندروز في الفيلم الشهير The Sound of Music، كما جسدته الفنانة صفاء أبو السعود في مسرحية “موسيقى في الحي الشرقي” عام 1971. إلا أن رنا تضيف لمستها الخاصة، بأسلوبها المميز وخفة ظلها، الى جانب تقديمها مجموعة من الأغاني التي كتبها الشاعر طارق علي، مما يعكس قدراتها الصوتية المتميزة.