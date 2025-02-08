آيتن عامر تكشف عن سرقة غريبة.. كلبها اختفى أمام منزلها!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة آيتن عامر، عن أغرب سرقة تعرضت لها، حيث نشرت عبر حسابها الخاص على “فيسبوك” صوراً من كاميرا المراقبة الخاصة بمنزلها كشفت فيها عن سرقة كلبها من أمام منزلها من قِبل مندوب إحدى الشركات.

وكتبت آيتن معلقة على الصور: “مندوب شركة فلاورد سرق الكلب بتاعنا من قدام البيت”.

وبعد مرور أكثر من ساعة على نشرها الصور، حذفت آيتن المنشور الذي تفاعل معه متابعوها، خاصة أنها ذكرت اسم الشركة المعنية.

من ناحية أخرى، تشارك آيتن عامر في المسلسل الخليجي “وش سعد” والذي تخوض به سباق الدراما الرمضاني المقبل، ويشارك فيه مجموعة من الفنانين المصريين والإماراتيين، منهم مصطفى بوسريع، صلاح عبد الله، عبير صبري، إبرام سمير، علاء مرسي، دنيا المصري، عايدة رياض، أحمد صيام، محمد الصاوي، جيهان قمري، كريم الحسيني، مروة الأزلي، تامر فرج، جيهان خيري، محمد العمروسي، غنوة محمود.

كما يشارك في المسلسل النجمان الإماراتيان محمد عبد العزيز الملا وحصة الفلاسي، الى جانب العديد من الوجوه الشابة.

تدور أحداث “وش سعد” حول رجل إماراتي يزور القاهرة في رحلة عمل، ويتعرض لحادث غير متوقع في أثناء تجواله ليلاً مع سائقة سيارة “أوبر”، وعوضًا عن نقله الى المستشفى، تأخذه السائقة الى منزلها، ما يثير سلسلة من المواقف الكوميدية والاجتماعية.