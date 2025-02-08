منة فضالي برسالة غامضة عن وفاء الحيوانات وخيانة البشر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة منة فضالي الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي برسالة غامضة تحدثت فيها عن حبها للحيوانات التي تعتبرها أوفى من البشر الذين نصاب بخيبة أمل في كثير من الأحيان بمواقف لهم.

نشرت منة عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، مجموعة من الصور لها برفقة كلابها وعلقت عليها برسالة طويلة قالت فيها: “عارفة إن في ناس مبتحبش الكلاب، بس حقيقي مفيش أحن ولا أوفى منهم. بحبهم من قلبي، وهما بيحبوني. يمكن ربنا ما كرمنيش أكون أم لأطفال، لكن أنا بعتبر الكلاب دي ولادي بجد، وبخاف عليهم”.

أضافت: “ياريت اللي عنده حيوان يرعاه، إحنا عندنا ناس كتير في حياتنا، لكن هما معندهمش غيرنا”.

وأشارت منة فضالي الى خيبة الأمل التي قد يتعرض لها الإنسان من بعض الأشخاص، مؤكدة أن الحيوانات الأليفة أكثر وفاءً وإخلاصًا، قائلة: “كفاية إن مفيهمش غدر بني آدم ممكن تأكله في بيتك، وبينكم عيش وملح، لكنه يكون أول شخص ينهش في لحمك”.

واختتمت حديثها قائلة: “الحمد لله بقى عندي اكتفاء ذاتي، لو عندي شغل يبقى أمي أول حاجة، ثم عملي، ثم كلابي وبيتي.. الحمدلله، مراحل الأربعين”.

ولقي منشور منة فضالي تفاعلًا كبيرًا من جمهورها، حيث أبدى العديد من متابعيها إعجابهم بصدق مشاعرها، فيما أيدها البعض في حبها للحيوانات، بينما عبّر آخرون عن احترامهم لوجهة نظرها رغم اختلاف آرائهم حول تربية الحيوانات الأليفة.

من ناحية أخرى، تشارك منة فضالي في مسلسل “سيد الناس”، الذي يقوم ببطولته الفنان عمرو سعد ومقرر عرضه في رمضان المقبل، حيث تؤدي دور “سماح الهواري”، التي تتمتع بشخصية شعبية تنطوي على العديد من الأحداث المثيرة.

كانت منة قد شوقت متابعيها للمسلسل من خلال حسابها على “إنستغرام”، قائلة: “انتظروني في سيد الناس في رمضان على إم بي سي مصر، وشاهد، سماح الهواري”.

المسلسل بطولة عمرو سعد، أحمد زاهر، أحمد رزق، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، وغيرهم.