البرومو الأول لـ”المداح 5″.. حمادة هلال في قبضة الشياطين!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت قناة MBC مصر، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الفيديو الترويجي الأول للجزء الخامس من مسلسل “المداح”، للفنان حمادة هلال، ووضعت عليه تعليقاً جاء فيه: “انتظروا مسلسل “المداح أسطورة العهد” حصرياً على MBC MASR في رمضان”.

وظهر حمادة هلال في البرومو بشكل مميز وجديد، حيث يكشف البرومو عن حبس “صابر المداح” في أحد كهوف الشياطين وتجسُّد أحدهم في صورته ليعيش بدلاً منه.

وسيطر الرعب على أجواء الفيديو، من خلال ظهور عدد كبير من الفنانين بأدوار الشياطين، إضافة الى ظهور شخصية “المسيح الدجّال” وغيرها من المواقف المرعبة، كما يظهر في الفيديو الفنان خالد الصاوي في شخصية ملك الشياطين الذي يتحدّى “صابر المداح” ويحبسه في مملكته.

وكانت وحدة المونتاج المسؤولة عن مسلسل “المداح” الذي يقوم ببطولته حمادة هلال قد انتهت من مونتاج الحلقات الخمس الأولى من العمل، لتكون جاهزة للعرض مع بداية شهر رمضان.

ويقدّم حمادة هلال خلال أحداث الجزء الخامس من مسلسل “المداح” أغنيتين، أولاهما ستكون في الحلقات الأولى من العمل بإحدى الليالي في الصعيد، ويتعاون هلال في هذه الأغاني مع عدد من الشعراء الجدد.

مسلسل “المداح” هو بطولة الفنانين: حمادة هلال، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، هلا سمير، عفاف رشاد، فتحي عبد الوهاب، سهر الصايغ، هبة مجدي، أحمد خالد صالح، تامر شلتوت، إضافة الى مجموعة من نجوم الجزء الخامس، منهم: غادة عادل، خالد الصاوي، جوري بكر، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد سمير فرج.