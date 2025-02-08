شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة الفنان تامر فرج بعد سقوط وحدة إضاءة على رأسه أثناء تصوير أحدث أعماله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض الفنان تامر فرج، لإصابة في رأسه بعد سقوط وحدة إضاءة عليه أثناء تصوير أحدث أعماله، حيث شاركت رانيا هاشم زوجته صورًا على حسابها على "إنستجرام" بعد إصابته.



اصابة تامر فرج

وكتبت رانيا هاشم زوجة تامر فرج قائلة: "قدر ولطف، وشكر لكل من سأل حصل ايه، وحدة إضاءة وقعت على رأسه فى التصوير الفجر، ورحنا المستشفى وعمل أشعة مقطعية والحمد لله جت سليمة".

ويشارك تامر فرج في موسم رمضان 2025، بمسلسل شهادة معاملة أطفال، من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة united studios، وبطولة محمد هنيدى ومحمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، سما إبراهيم، تامر فرج وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث فى إطار كوميدي، حيث يجسد هنيدى شخصية محامى يواجه العديد من المواقف والمفارقات الكوميدية.

يذكر أن تامر فرج شارك فى دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، ميمى جمال، يوسف عثمان، تامر فرج، مروة عبد المنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجى، نانسى هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، عمر طلعت زكريا وعدد آخر من الفنانين، من بينهم الفنان الراحل طارق عبد العزيز، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت، إنتاج K media.



الفنان تامر فرج