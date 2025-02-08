مجسّد شخصية زوكربيرغ: رئيس “ميتا” بات مهووساً بالسلطة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رأى الممثل الهوليوودي جيسي آيزنبرغ الذي جسّد في فيلم “ذي سوشل نتوورك” (The Social Network) عام 2010 شخصية رئيس مجموعة ميتا (فيسبوك وإنستغرام) مارك زوكربيرغ أن الملياردير الأميركي تحوّل من رجل يتمتع بـ”حسّ العدالة” إلى شخص لديه “هوس بالسلطة”.

وساهم هذا الفيلم الذي أخرجه ديفيد فينشر عن السنوات الأولى زوكربيرغ في بدايات “فيسبوك”، في تشكيل الصورة العامة عن الملياردير.

وقال جيسي آيزنبرغ (41 عاما) في مقابلة قبل عرض فيلمه الجديد “A Real Pain” الذي يبدأ عرضه في دور السينما الأميركية والفرنسية في 26 شباط/فبراير إنّ “مهمة الممثل هي التعاطف مع الشخصية. وأبعد عن التعاطف، الأمر يتعلق بتبرير” أفعالها.

وأضاف “كنت أرى في شخصية (زوكربيرغ) شخصاً يمكنه فهم بعض الأشياء بشكل أسرع بكثير من الآخرين، وكان لديه نوع من حسّ العدالة النابع من كونه لامعا”.

لكنّ رأي الممثل تغيّر بعد 15 عاماً، بفعل التقارب بين مارك زوكربيرغ والإدارة الجديدة للرئيس دونالد ترامب، وقراره الحدّ من حربه ضد الأخبار المضلِلة.

ولاحظ آيزنبرغ أن “هذا الشخص في الواقع لم يتطور في اتجاه الشجاعة، بل تطور إلى شخص مهووس بالجشع والسلطة، وهذا أمر مثير للاهتمام بالنسبة لي كممثل فكّر فيه كثيراً في مرحلة ما”.

وبعد ترشيح جيسي آيزنبرغ لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم “The Social Network”، ينافس مجدداً على جائزة أوسكار، ولكن هذه المرة في فئة أفضل سيناريو أصلي عن فيلم “A Real Pain”.

كذلك رُشِّح زميله في بطولة “A Real Pain” كيران كولكين، نجم مسلسل “Succession”، لجائزة أفضل ممثل ثانوي عن دوره في هذا الفيلم الكوميدي الذي يتناول قصة يهوديين تربطهما صلة قربى يذهبان في جولة تتعلق بالهولوكوست في بولندا.