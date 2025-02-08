أصالة بأقوى رد على تهديد طليقها: الأمين لا يغدر ولا يخون

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردّت الفنانة السورية أصالة نصري على طليقها المخرج طارق العريان، من دون أن تسمّيه، بعدما هددها بحذف أغنيات لها على غرار ما فعل بـ”60 دقيقة حياة” من موقع “يوتيوب”، لكونه صاحب الحقوق الخاصة بها.

وكتبت أصالة في حسابها عبر “اكس”: “الأمانه لا تتجزأ والأمين لا يغدر ولا يخون ولا يكذب ولا يستغلّ ولا يظلم، والعكس صحيح”.

يأتي هذا الرّد بعد تصريحات إعلامية عن العريان أكد من خلالها أن عدم رضا أصالة بالاتفاق ودياً معه على أرباح الأغنيات، دفعه إلى حذف “60 دقيقة حياة” بدايةً، مهدداً بحذف أغنيات “خانات الذكريات” و”الورد البلدي” و”عايشة ع اللي فات”، إلى جانب ألبومي “مهتمة بالتفاصيل” و”شخصية عنيدة”.

وجاء في بيان أصدره العريان: “السبب الحقيقي وراء حذف أغنية “60 دقيقة حياة” من منصة يوتيوب، هو تقديمي أوراقاً تثبت أحقيتي في حقوق النشر والتوزيع للأغنية، والحذف تمّ من خلال حساب المطربة أصالة”.

وأضاف: “المشكلة ليست وليدة الأيام الحالية، بل تمتدّ تلك النزاعات على الأغنية إلى 5 سنوات، وحاولت حلّها بشكل وديّ، ولكنني فشلت في الحصول على حقوقي الأدبية والإنتاجية من النشر والتوزيع، ووجدت تجاهلاً تاماً لحقوقي، مما جعلني ألجأ إلى إجراءات رسمية عبر موقع يويتوب”.

تجدر الإشارة إلى أن الملحن المصري الراحل محمد رحيم احتفل بوصول أغنية “60 دقيقة حياة”، التي لحّنها، وهي من كلمات باسم عادل، إلى 200 مليون مشاهدة في آب (أغسطس) 2024.