ذكريات ودموع.. أنجلينا جولي تتأثر خلال تكريمها في مهرجان “سانتا باربرا”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاشت أنجلينا جولي لحظة مؤثرة أثناء تسلمها أرفع تكريم في مهرجان “سانتا باربرا” السينمائي الدولي، جائزة “مالتين مودرن ماستر”، مساء الأربعاء الماضي، تقديراً لإنجازاتها في صناعة السينما.

لم تستطع جولي أن تحبس دموعها وهي تلقي كلمتها التي كرمت فيها والدتها الراحلة مارشيلين برتراند، بعد اعتلائها المسرح لتسلّم جائزتها المرموقة.

وقد أشادت جولي بوالدتها مارشيلين لدعمها الدائم لمسيرتها التمثيلية بعد أن تخلت عن أحلامها الخاصة بأن تصبح مبدعة. وكشفت عن أن والدتها كانت تكتب رسائل إلى جميع الشخصيات التي تؤدّيها، وهو أمر تفتقده منذ وفاتها عام 2007.

وقالت جولي في كلمتها: “أنا ممتنة جداً لكوني جزءاً من هذا المجتمع، فالكثير من الناس يمرون في الحياة دون متنفس إبداعي”.

وتابعت: “أفكر في والدتي، فقد اضطرت للتخلي عن أحلامها في الحياة الإبداعية لكنها تبنّت هذا الجانب من حياتي. كانت والدتي تكتب رسائل إلى شخصياتي، عزيزتي “جيا”، عزيزتي “ليزا رو”، عزيزتي “لارا كروفت”، وعلى مدار الـ16 عاماً الماضية، لم تصلني تلك الرسائل”.

وتساءلت أنجلينا عمّا كانت ستكتبه والدتها لأحدث شخصياتها، مغنية الأوبرا ماريا كالاس، التي جسدت شخصيتها في فيلم السيرة الذاتية الموسيقية “ماريا” عام 2024، قائلة: “ربما كانت ستقول لماريا إنها تحبها لأن ماريا كانت لديها أشياء كثيرة لكنها لم تحظَ بحب الأم”.

وتحدثت جولي عن علاقتها بزوجها السابق جوني لي ميلر أثناء جلسة أسئلة وأجوبة مع الناقد ليونارد مالتين، حيث عُرضت مقاطع من أفلامها السابقة، بما في ذلك فيلم “هاكرز” عام 1995، الذي أدت فيه دور البطولة مع ميلر، الذي تزوجته لاحقاً عام 1996.

وقالت جولي قبل عرض المقطع: “كنت أقول لشخص ما: “هذا مضحك حقاً لأنني أعتقد أنك تبدأ بفيلم “Hackers”، مضيفة: “نعم، إنه جوني. لقد تحدثت معه للتو. أنا أحب ذلك، أن أرى زوجي السابق مع 2,000 شخص”.

وتابعت بعد العرض: “مذهل. إنه لأمر رائع أن أراه. في الواقع، إنه أمر مضحك، فأنا لا أشاهد أفلامي الخاصة، ولذلك لا أعتقد أنني شاهدته منذ العرض الأول. ولكن تجمعني علاقة رائعة مع جوني، ولديّ أنا وهو أبناء في نفس العمر وأنا سعيدة للغاية”.

أدّت جولي وميلر، اللذان تطلقا عام 1999، دور البطولة في دور خبيري كمبيوتر في سن المدرسة الثانوية في فيلم “هاكرز”.