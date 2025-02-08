كانييه ويست يهاجم اليهود مجدداً: لن أتراجع

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: هاجم كانييه ويست اليهود مجدّداً في منشوراته الأخيرة عبر “إكس”، وقال إنّه لا يمانع في تأييد أدولف هتلر، واصفاً نفسه بـ “النازي”.

من دعمه لشون “ديدي” كومبس إلى تصريحاته ضدّ اليهود، كان ويست ناشطاً بشكل ملحوظ على “إكس”، اليوم الجمعة. فقد كتب: “أحبّ عندما يأتي إليّ اليهود ويخبرونني أنّهم لا يستطيعون العمل معي بعد الآن، هذا هو المفضّل لديّ”.

وبالإضافة إلى تعريف نفسه كنازي، كتب ويست في منشور آخر: “سأقوم بتطبيع الحديث عن هتلر، كما تمّ تطبيع الحديث عن قتل السود”.

هذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها ويست اليهود، إذ بدأ في مهاجمتهم علناً على مواقع التواصل الاجتماعيّ والبرامج التلفزيونية عام 2022. وفي ذلك الوقت، قال للإعلاميّ الأميركيّ بيرس مورغان إنّه “يتمنّى الأذى لليهود بسبب إساءتهم له في صفقات الموسيقى”.

وفي كانون الأول (ديسمبر) 2023، اعتذر ويست باللغة العبرية عن تصريحاته السابقة ودعمه لهتلر. لكنّه تراجع عن ذلك الآن، قائلاً: “لن أعتذر أبداً عن تعليقاتي على اليهود، يمكنني أن أقول ما أريد أن أقوله إلى الأبد”.