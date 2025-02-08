الأميرة صوفيا تضع مولودتها الرابعة.. القصر الملكي يعلن التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استقبلت الأميرة السويدية صوفيا ابنتها الأولى، وهي المولودة الرابعة لها من الأمير كارل فيليب، الابن الثاني لملك السويد، وفقاً لما أعلنه القصر السويدي.

ونشر القصر في بيان له: “يسرّ مكتب مشير المملكة أن يعلن أنّ صاحبة السمو الملكي الأميرة صوفيا أنجبت يوم الجمعة 7 شباط (فبراير) 2025، في الساعة 1:10 ظهراً، طفلة بصحة جيدة ومزدهرة في مستشفى داندريد”.

ولم تشارك الأميرة صوفيا وزوجها الأمير كارل فيليب اسم ابنتهما وصورتها الأولى بعد.

وللطفلة ثلاثة أشقاء، هم: الأمير ألكسندر (ثمانية أعوام)، والأمير غابرييل (سبعة أعوام)، والأمير جوليان (ثلاثة أعوام).

وتحتل المولودة الجديدة المركز الثامن في ترتيب ولاية العرش، لكنّها لا تحمل لقب “صاحبة السمو الملكي”، وذلك تماشياً مع القرار الذي اتّخذه الملك كارل السادس عشر غوستاف عام 2019 بشأن أبناء الأمير كارل فيليب والأميرة مادلين.

الإضافة الجديدة إلى العائلة الملكية السويدية هي الحفيدة التاسعة للملك كارل والملكة سيلفيا.